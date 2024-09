Polícia prende mais de 150 pessoas após confusão entre torcedores do Paysandu

Confusão generalizada aconteceu na tarde dessa segunda-feira (23), antes do jogo do Papão contra o Sport pela Série B do Brasileiro Crédito: Jogada 10

Os torcedores do Paysandu proporcionaram cenas lamentáveis antes do jogo contra o Sport, no estádio da Curuzu. E teve consequências. Mais de 150 pessoas foram presas nesta segunda-feira (23) após confronto entre, possivelmente, membros de torcida organizada. Eles se envolveram em episódio de violência em Belém. A confusão foi no início da tarde, cerca de seis horas antes da partida. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A confusão aconteceu na avenida Almirante Barroso no cruzamento com a travessa das Mercês. Ao menos uma pessoa foi sofreu bastante com agressões, inclusive com golpes de capacete. A polícia não confirmou se ela precisou ir para o hospital.