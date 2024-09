Peñarol aplica goleada antes de jogo decisivo contra o Flamengo

Equipe uruguaia venceu o Cerro, fora de casa, por 5 a 0, com dois gols de ex-jogador do Botafogo

Em meio aos jogos contra o Flamengo pela Libertadores, o Peñarol deu show no Campeonato Uruguaio no domingo (22). Jogando fora de casa, o time do técnico Diego Aguirre venceu o Cerro por 5 a 0, com três gols de Facundo Batista e dois de Matheus Babi, ex-Botafogo. Assim, os aurinegros chegam com ainda mais moral para a partida de quinta-feira, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores.

Aliás, após o compromisso de domingo, Aguirre citou “oportunidade histórica” ao abordar o próximo jogo contra o Flamengo.