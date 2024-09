Muros da Gávea, sede do Flamengo, são pichados: ‘Fora Tite’

Os torcedores do Flamengo perderam a paciência com o técnico Tite e com parte do elenco. Na noite do último domingo (22), após a derrota do time reserva do Rubro-Negro por 3 a 2 para o Grêmio, em Porto Alegre, muros da sede do clube, na Gávea, foram pichados com ofensas.

As frases nos muros foram “Salário em dia, porrada em falta” e “fora, Tite”. Os protestos acontecem em meio a um mau período do Flamengo na temporada. A equipe só conseguiu uma vitória nas últimas cinco partidas, entre Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores.