Mercado sente joelho esquerdo e causa apreensão no Inter

O zagueiro Gabriel Mercado se tornou motivo de apreensão no Inter. O argentino precisou deixar o gramado aos 35 minutos da primeira etapa na vitória de virada do Colorado sobre o São Paulo por 3 a 1. O duelo foi no último domingo (22), no Morumbis. Assim, o veterano jogador ainda passará por exames que vão averiguar a gravidade da lesão. No momento em que sentiu o problema, o zagueir de 37 anos desarmou André Silva, atacante adversário, e serviu seu companheiro Fernando. Posteriormente, caiu no gramado com dores e começou a chorar. Ele, aliás, colocou a camisa no rosto. A situação causou espanto e tornou perceptível a possibilidade de uma contusão grave. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora