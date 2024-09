Mercado, do Internacional, tem lesão confirmada e será ausência no time gaúcho

A preocupação no Internacional se confirmou com a previsão de lesão do zagueiro Gabriel Mercado. O jogador rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e precisará passar por cirurgia. O Internacional não informou o tempo de recuperação, mas o período para esse tipo de lesão costuma ser de cerca de oito meses. Assim, o técnico Roger Machado perderá seu principal defensor em um momento de crescimento no Brasileirão.

A lesão de Mercado ocorreu no confronto contra o São Paulo, no último domingo (22), no Morumbi. Ao desarmar André Silva no meio-campo, ele travou o pé e caiu no gramado. Logo pediu atendimento e saiu chorando em uma maca. O time gaúcho, portanto, vive um momento de crescente no Brasileirão e agora perde um dos seus pilares defensivos.