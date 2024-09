Manchester City x Watford: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de ter sido eliminado de forma precoce na Copa da Liga Inglesa da temporada passada, o City quer conquistar o título em 2024/25. Dessa maneira, o time vive um bom momento e aparece como grande favorito para conquistar a vitória diante de seus torcedores no Etihad Stadium.

O City deixa a Premier League de lado e volta a concentrar suas atenções na Copa da Liga Inglesa. Nesta terça-feira (24), o time comandado pelo técnico Pep Guardiola recebe o Watford, às 15h45 (de Brasília), em partida válida pela terceira fase da competição mata-mata, no Etihad Stadium, em Manchester.

Porém, o técnico Guardiola teve uma grande baixa no elenco. Rodri, indicado ao prêmio da Bola de Ouro, sofreu uma grave lesão e pode desfalcar o time até o fim da temporada. Além disso, De Bruyne, poupado no empate contra o Arsenal, também deve seguir de fora. O mesmo acontece com os lesionados Aké e Bobb.

Dessa maneira, existe a expectativa de Guardiola poupar outros nomes importantes na equipe para manter os principais jogadores concentrados na disputa da Champions e da Premier League.

Como chega o Watford

Por outro lado, o Watford, que atualmente disputa a Championship, a segunda divisão inglesa, eliminou o MK Dons e o Plymouth nas fases iniciais e vai tentar surpreender o City. Ao mesmo tempo, a equipe, no momento, é a oitava colada, mas vem de uma dura derrota por 4 a 1 para o Norwich.