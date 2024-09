Luiz Henrique se torna vice-artilheiro do Botafogo na temporada

Com nove gols marcados em 41 partidas neste ano, atacante fica apenas atrás de Júnior Santos, com 18

Luiz Henrique é uma das peças fundamentais do Botafogo nesta temporada. E agora, é a principal referência no ataque do Alvinegro. Com o gol marcado no clássico contra o Fluminense, o jogador tornou-se o vice-artilheiro da equipe no ano com nove gols – apenas atrás de Júnior Santos, que tem 18, mas está fora por lesão há dois meses.

Dessa forma, o atacante que chegou no início da temporada ao clube carioca, chegou aos nove gols em 41 partidas. Assim, passou Savarino, Tiquinho Soares e Eduardo, todos com oito.

O Alvinegro desembolsou 20 milhões de euros (cerca de R$ 106,6 milhões na cotação atual), valor que inclui possíveis metas e bônus para contar com o atacante de 23 anos no elenco. Vale lembrar que essa foi a segunda maior contratação da história do clube – perdeu recentemente com a chegada de Thiago Almada. Visando a conquistar títulos, o retorno dentro de campo mostra que o investimento valeu a pena.