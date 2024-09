Leila Pereira lança chapa para disputar reeleição no Palmeiras

A presidente Leila Pereira lançou nesta segunda-feira (23) sua chapa para concorrer à reeleição no Palmeiras. Assim, a atual mandatária terá Savério Orlandi como adversário. Quem vencer comandará o clube até o fim de 2027.

Leila Pereira chegou à presidência após vencer as eleições de 2021. Contudo, antes disso, já investia no Alviverde por meio da Crefisa, sua empresa em parceria com seu marido, José Roberto Lamacchia.

