Keylor Navas pode reforçar Barcelona após lesão de Ter Stegen

A grave lesão de Marc ter Stegen, que rompeu o tendão patelar do joelho direito, abriu a discussão sobre a necessidade de o Barcelona contratar um novo goleiro. Porém, o clube só pode contratar jogadores que estejam livres no mercado, e um nome que atende a essa condição é o de Keylor Navas, de 37 anos. Atualmente, o Barça conta apenas com Iñaki Peña como goleiro no time principal. Os demais são do time B.

De acordo com informações do Mundo Deportivo, o goleiro costa-riquenho está disposto a ouvir uma proposta do Barça e vê com bons olhos a chance de começar uma nova fase no clube catalão, pois seu principal desejo é voltar a jogar.

Keylor, que conquistou três Champions com o Real Madrid, encerrou seu contrato com o PSG em 30 de junho. Desde então, tem treinado regularmente em seu país natal e aguarda a definição de seu futuro, que está nas mãos do agente Jorge Mendes. Ao mesmo tempo, o empresário mantém uma excelente relação com o Barcelona e isso pode facilitar as negociações.