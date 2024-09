Jogo da Copa da Liga Inglesa é adiado após inundação no estádio

Wimbledon x Newcastle terá mando de campo invertido e será realizado no St. James' Park após chuvas destruírem gramado do Cherry Red

A partida entre Newcastle e Wimbledon, válida pela terceira fase da Copa da Liga Inglesa, foi adiada por conta das inundações que atingiram o estádio Cherry Red Records, casa do Wimbledon. O gramado do estádio acabou sendo gravemente afetado pelas chuvas, tornando-o impraticável para a realização do jogo. Dessa maneira, em comunicado oficial, o Newcastle confirmou o adiamento da partida:

“O jogo da terceira eliminatória da Taça da Liga entre Newcastle United e Wimbledon foi adiado após as inundações que ocorreram durante a noite no estádio Cherry Red Records. A partida, marcada para esta terça-feira, às 19h45, será reagendada”, diz a nota do Newcastle.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Além do campo alagado, as ruas próximas ao estádio também acabaram sendo tomadas pela água, dificultando o acesso ao local. Vídeos publicados nas redes sociais mostram a situação do gramado, que, em alguns pontos, ficou tão danificado que mais se parece com um campo de golfe.