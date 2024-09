Hulk se isola como maior artilheiro da Arena MRV e do Atlético em 2024

Com gol marcado contra o Bragantino, camisa 7 encerra jejum sem marcar e passa seu companheiro Paulinho em duas artilharias

Agora, o camisa 7 é isoladamente o maior goleador da Arena MRV, com 16 gols, superando seu companheiro de ataque, Paulinho.

Hulk segue atingindo números incríveis pelo Atlético. No último domingo (22), mesmo saindo do banco de reservas, ele marcou o terceiro gol na vitória sobre o Bragantino, em jogo realizado na Arena MRV pelo Brasileirão.

Com o gol marcado contra o Bragantino, Hulk, aliás, também quebrou um jejum de cinco partidas sem balançar as redes. Ele é a principal esperança do Galo para reverter o confronto contra o Fluminense nas quartas de final da Libertadores.

No geral, Hulk se tornou o artilheiro do Atlético na atual temporada, com 16 gols. Paulinho, que tem 15, não marca há seis partidas.

Artilheiros do Atlético na Arena MRV

Hulk: 16 gols em 28 jogos

Paulinho: 15 gols em 30 jogos

Gols de Hulk na Arena MRV: