Grêmio não vê racismo de torcedor contra Carlinhos, do Flamengo

Tricolor apura informações com gandulas e repórteres, nesta segunda-feira, e conclui investigação. Clube vai querer retratação do Rubro-Negro

O Grêmio investigou e decretou nesta segunda-feira (23) que não houve manifestação racista contra Carlinhos, do Flamengo. O Tricolor, inclusive, vai exigir uma retratação formal do Rubro-Negro. A informação é da “ESPN”.

De acordo com o vice-presidente jurídico do Grêmio, Luiz Paulo Germano, a equipe de Porto Alegre vai aguardar o restante desta segunda-feira por um posicionamento dos cariocas em tom de desculpas, após o time da Gávea emitir nota oficial no último domingo dizendo que Carlinhos sofreu “injúrias raciais” na Arena do Grêmio.