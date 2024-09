Grêmio identifica torcedor envolvido em suposto caso de racismo contra Carlinhos

O Grêmio informou, na manhã desta segunda-feira (23), que identificou o torcedor envolvido no suposto caso de racismo com o jogador Carlinhos, do Flamengo. Segundo o Imortal, o tricolor explicou que teria falado “tá brabinho”, fazendo alusão à ação do rubro-negro, que socou a cabine do VAR após ser expulso na partida de domingo.

“Disse que, após presenciar o ato do atleta do Flamengo de quebrar a cabine do VAR, falou ‘tá brabinho?’, frase que foi repetida por uma criança que estava ao seu lado”, diz trecho da nota do Grêmio.