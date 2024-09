Flamengo anuncia ex-Vasco como coordenador das divisões de base do futebol feminino

Antony Menezes também trabalho no Atlético Mineiro. Ele esteve presente na vitória do time sub-20 diante do Botafogo no final de semana Crédito: Jogada 10

O Flamengo anunciou, na tarde desta segunda-feira (23), a contratação de Antony Menezes, que chega para assumir o cargo de coordenador técnico das categorias de base do futebol feminino rubro-negro. Ele chega ao clube carioca, aliás, após longa passagem como treinador do Vasco (ficou 12 anos no clube). Além de treinar o time de São Januário, Antony também trabalhou no Atlético e no Serrano-RJ.