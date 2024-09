Éder reforça importância de uma vitória do América-MG sobre a Ponte Preta

Coelho, que tem uma das melhores defesas da Série B e é o segundo time com menos derrotas, pode ficar a um ponto do G4

Uma vitória para deixar a equipe a um passo do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. É o que precisa o América-MG nesta terça-feira (24/09), às 21h30 (de Brasília), contra a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). O Coelho, que tem entre os líderes do elenco o experiente zagueiro Éder, está a apenas quatro pontos do Vila Nova, time que ocupa, no momento, a quarta colocação, e espera mostrar sua força nesta reta final da competição para retornar à elite.

Para cumprir tal objetivo, porém, o América-MG precisa mudar seu retrospecto longe de seus domínios. Ao contrário dos jogos no Independência, onde o time se mantém invicto na temporada, com 11 vitórias e 7 empates, a história é outra fora de casa. Como visitante, a equipe não vence há mais de quatro meses. O último triunfo, inclusive, no dia 20 de maio, foi justamente sobre o rival da Ponte Preta, o Guarani, um 2 a 1 no Brinco de Ouro da Princesa.