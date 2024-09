Derrota encerra sequência goleadora do Vasco; entenda

Assim, o time de Rafael Paiva viu uma sequência de quase dois meses ir embora. A última vez que o Vasco passara em branco fora no duelo contra o Grêmio, pela 20ª rodada do Brasileirão, dia 28 de julho.

A derrota para o Palmeiras não só encerrou a maior sequência invicta do Vasco no Brasileirão. Além disso, deu fim ao maior período goleador da equipe na temporada. Afinal, antes do jogo contra o Verdão, no último domingo (22), o Cruz-Maltino vinha marcando gol há dez partidas.

Desde então, a equipe engatou uma grande sequência, com oito partidas sem perder e dez marcando gols. Ela começou contra o Atlético-GO, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil (empate em 1 a 1), no primeiro compromisso de agosto.

Passou, então, pela partida contra o Red Bull Bragantino (2 a 2) e pela volta contra o Dragão – vitória por 1 a 0. Depois, triunfo por 2 a 0 sobre o rival Fluminense, empate em 2 a 2 com o Criciúma, fora de casa, e as vitórias por 2 a 1 sobre o Athletico (uma pelo Brasileirão, e outra pela Copa do Brasil).

Já em setembro, o time fez 1 a 0 no Vitória, fora de casa. Então, perdeu por 2 a 1 para o Furacão (avançou nos pênaltis) e empatou em 1 a 1 com o rival Flamengo. Contra o Palmeiras, porém, a pontaria não estava em dia, com o Vasco voltando a passar em branco após dez partidas. A maior sequência antes dessa era de sete jogos com bolas nas redes dos adversários (entre junho e julho).