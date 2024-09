Cruzeiro: Fernando Diniz é a bola da vez na Toca da Raposa II

Após a demissão do técnico Fernando Seabra, anunciada na manhã desta segunda-feira (23), o Cruzeiro inicia os esforços para apresentar um novo treinador à torcida. O nome de Fernando Diniz ganha força nos bastidores.

Cuca foi o primeiro nome considerado, conforme apuração do Jogada10. No entanto, o treinador recuou devido à sua história no Atlético, grande rival da Raposa em Minas Gerais. Assim, a diretoria decidiu buscar Diniz.

A reportagem apurou que as conversas com Fernando Diniz já começaram. O nome é visto como promissor, e a negociação apresenta-se como favorável. Diniz está sem clube desde que deixou o comando do Fluminense, há cerca de três meses.