Cruzeiro anuncia demissão de Fernando Seabra

A segunda-feira começou agitada nos bastidores do Cruzeiro, com a demissão do técnico Fernando Seabra, após o empate sem gols com o Cuiabá, no domingo (22), pelo Campeonato Brasileiro.

Fernando Seabra chegou ao Cruzeiro no final da gestão de Ronaldo Fenômeno e permaneceu no cargo com a chegada de Pedro Lourenço.

O treinador deixa o clube após 36 partidas, somando 17 vitórias, 10 derrotas e 9 empates.

O Cruzeiro ocupa a sétima posição no Brasileirão, com 42 pontos, três a menos que o Flamengo, quarto colocado. O time também está nas quartas de final da Copa Sul-Americana, com a classificação encaminhada após a vitória por 2 a 0 sobre o Libertad, no Paraguai.