Cruzeiro anuncia a contratação de Fernando Diniz

Atual campeão da Libertadores assina contrato com a Raposa até dezembro de 2026 Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro confirmou, no fim da manhã desta segunda-feira (23), a contratação do técnico Fernando Diniz. O treinador, afinal, assume a vaga de Fernando Seabra, demitido após a instabilidade da equipe. O contrato de Diniz vai até dezembro de 2026. O último trabalho de Fernando Diniz foi no Fluminense, onde conquistou a Copa Libertadores de 2023, o maior troféu de sua carreira até o momento. Ele, aliás, também teve uma breve passagem pela Seleção Brasileira principal. No entanto, neste ano, deixou o Tricolor na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Na Seleção Brasileira, Diniz foi dispensado após seis jogos, com duas vitórias, um empate e três derrotas. Dorival Júnior assumiu o cargo.

Em junho, Diniz deixou o Fluminense após uma sequência de resultados ruins e a ameaça de rebaixamento no Nacional. Agora, ele chega com a missão de resgatar o bom futebol do Cruzeiro, que ocupa a sétima colocação no Campeonato Brasileiro e está nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Carreira de Diniz antes do Cruzeiro Fernando Diniz encerrou a carreira de jogador em 2008 e, em 2009, iniciou sua trajetória como treinador. Ele começou em times menores, passando por clubes como Paulista, Botafogo-SP, Atlético Sorocaba, Audax, Guaratinguetá, Paraná, Oeste e Guarani.