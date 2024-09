Conmebol define arbitragem argentina para São Paulo x Botafogo

A Conmebol definiu a arbitragem para a partida entre São Paulo e Botafogo, na quarta-feira (25), no Morumbis, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Dessa forma, quem vai comandar o duelo é o árbitro Dário Herrera.

O argentino estava à frente de duas partidas do Alvinegro no Nilton Santos. Primeiro, no empate por 0 a 0 contra a LDU pela Copa Sul Americana no ano passado. Depois, esse mais recente, na vitória por 2 a 1 contra a equipe equatoriana na fase de grupos da Libertadores nesta temporada.

Assim, esse será o terceiro jogo do Botafogo em que o Dário estará no comando nos últimos dois anos. Além dele, os assistentes Ezequiel Brailovsky e Cristián Navarro, o 4° árbitro Maximiliano Ramirez (ARG) e no VAR, Mauro Vigliano e Jorge Baliño, também são da Argentina.