Conglomerado toma à frente de Textor e acerta compra do Everton (ING)

Sócio majoritário da SAF do Botafogo, John Textor estava de olho no Everton (ING) e assumiu publicamente o interesse de comprá-lo. No entanto, o clube de Liverpool ficará nas mãos de outro dono e não mais da Eagle Holding, empresa do magnata norte-americano do Glorioso. O Friedkin Group tomou à frente nas negociações e arrematará os Toffees, que divulgaram o acordo nesta segunda-feira (23). “A Blue Heaven Holdings e o The Friedkin Group confirmam que chegaram a um acordo sobre os termos da venda da participação majoritária da Blue Heaven Holdings no Everton Football Club. A transação está sujeita à aprovação regulatória, incluindo a Premier League, a Football Association e a Financial Conduct Authority”, anunciou o clube. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Liderado por Dan Friedkin, o conglomerado norte-americano já é proprietário de um clube de tradição na Europa: a Roma (ITA), adquirida em 2020. Agora, portanto, o grupo estenderá seus tentáculos por mais um país do Velho Continente. Friedkin, aliás, já havia tentado, em junho, comprar as ações do iraniano Farhad Moshiri, proprietário do Everton. Naquela época, porém, o negocio não foi à frente. Everton já era. Textor segue no Palace… Mas não está muito feliz por lá Ao contrário do Botafogo, Textor não tem a palavra final no Crystal Palace e amarga, muitas vezes, o papel de “investidor passivo”, algo que, de acordo com o próprio norte-americano, o incomoda. As decisões do futebol ficam a cargo de Steve Parish. Afinal, ele está no Selhurst Park desde 2010, conta com o respaldo dos conselheiros, livrou o clube da falência e implementou ao time uma filosofia de jogo.