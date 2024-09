Com apoio da CBF, Taça dos povos indígenas terá início em novembro

Sorteio será nesta quinta-feira (26) no Rio com transmissão da CBF TV; competição contará com 2400 atletas de 48 etnias Crédito: Jogada 10

A CBF está organizando uma nova competição: a Taça dos Povos Indígenas. O sorteio, portanto, ocorrerá nesta quinta-feira (26), no Rio de Janeiro, com transmissão pela CBF TV. A competição contará com 2.400 atletas de 48 etnias. A Federação Brasileira de Futebol é uma das apoiadoras do primeiro campeonato de futebol entre indígenas realizado no Brasil, que reúne atletas de todas as regiões do país. Aliás, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, também apoia o projeto e estará presente no evento, que contará com a participação de diversas etnias e autoridades envolvidas na iniciativa