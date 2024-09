CBF divulga análise do VAR em lance polêmico de Vasco x Palmeiras

O jogador Flaco López, da SE Palmeiras, disputa bola com o jogador do CR Vasco da Gama, durante partida válida pela vigésima sétima rodada, do Campeonato Brasileiro, Série A, na Arena BRB Mané Garrincha. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon) Crédito: CESAR GRECO

A CBF divulgou, nesta segunda-feira (23), o áudio do VAR no lance polêmico do confronto entre Vasco e Palmeiras. A equipe carioca reclamou de um suposto pênalti de Vanderlan por toque de mão após cruzamento de Emerson Rodríguez. Confira a conversa abaixo. Árbitro do jogo, Rafael Rodrigo Klein marcou falta por toque de mão de Vanderlan fora da área. Contudo, no comando do VAR, Gilberto Rodrigues Castro Junior interpretou que o jogador palmeirense 'protegeu a mão' no lance.

O VAR, entretanto, confirmou que o toque aconteceu dentro da área. Rafael Rodrigo Klein foi ao monitor por se tratar de um lance de possível pênalti. Na sequência, o árbitro, aliás, concordou com a análise do VAR e não marcou a penalidade. A conversa do VAR Árbitro: “Eu vi a mão, mas eu não vejo se foi dentro ou fora [da área]” VAR: “A mão está protegida aí. Se não bate na mão, bate no corpo. Ele [Vanderlan] está tirando o braço. Se a bola não pega na mão, pega no corpo do jogador”

VAR: “Klein, o jogador do Palmeiras está protegendo a mão no lance. Se a bola não pega na mão, ela pega na nádega, no corpo. Estava, a princípio, aparentemente dentro da área”. Árbitro: “Ok, então vou ter que ir lá olhar” VAR: “Ok, beleza. O pé dele está em cima da linha da área”

Árbitro: “Tem um ângulo de costas que eu consiga ver, do lado do Stanislau [bandeira]?” VAR: “Vou colocar” Árbitro: “Ok, ele está recolhendo esse braço. Não é falta e vou reiniciar com bola ao chão para o Vasco. Perfeito?”