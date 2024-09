Brasileiro celebra conquista da Copa da Finlândia

O atacante Lucas Rangel celebrou, no último sábado (21), a conquista da Copa da Finlândia com o KuPS. Na decisão, contra o Inter Turku, a equipe venceu por 2 a 1, com a participação do brasileiro.

“Muito feliz pelo título conquistado. Cheguei recentemente ao clube e já levantar uma taça é muito importante. Mas, fizemos uma grande partida e conseguimos sair vitoriosos. Nas minhas outras passagens por aqui, não tinha conquistado esse título. Dessa forma, tenho mais um para a coleção,” celebrou o atacante.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Lucas está em sua terceira passagem pelo KuPS. Ele jogou pela equipe entre 2018 e 2020 e retornou em 2021. No momento, em seu mais recente retorno, soma três jogos, um gol marcado e o título da Copa da Finlândia.