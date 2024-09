Atacante ou ponta? Ancelotti explica planejamento por Endrick no Real Madrid

“Eu falei com ele, assim como falo com todos os jogadores. Ele sabe ser paciente e entende o processo. Todos os dias, treina com os melhores atacantes do mundo. Endrick entende seu papel aqui perfeitamente. Ele está evoluindo e melhorando. É um garoto muito profissional, bastante maduro, apesar de jovem. Estou encantado com ele”, disse Carlo Ancelotti.

Ancelotti responde posição que Endrick atuará

A dúvida de muitos torcedores do Real Madrid é em qual posição Endrick atuará, como atacante centralizado ou pelas pontas. Ancelotti respondeu sobre isso:

“Sua posição é bastante clara, mas não 100%. Nos poucos minutos que atuou, jogou também pelas pontas e fez tudo muito bem. Ele trabalha duro e está bastante motivado aqui. Para mim, ele é um centroavante, mas pode, às vezes, jogar pelos lados. Então, pode ganhar minutos como ponta também”, finalizou Ancelotti.