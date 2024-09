Árbitro detalha expulsão de Carlinhos e cita soco do jogador na cabine do VAR

O árbitro Matheus Candançan, que apitou Grêmio x Flamengo no domingo (22), detalhou na súmula da partida a expulsão de Carlinhos, atacante rubro-negro. Além de detalhar o que viu do lance, ele também citou o soco do atleta na cabine de revisão do bar, quebrando parte da estrutura.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Motivo: For culpado de conduta violenta – Expulso por conduta violenta, ao desferir um tapa no rosto de seu adversário, senhor Walter Kannemann, número 04, fora da disputa de bola, o mesmo precisou de atendimento medico e continuou na partida. Após a expulsão, a caminho do vestiário, o jogador desferiu um soco na área de revisão do var, quebrando o acrílico”, explicou o árbitro.