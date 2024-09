Árbitro de Peñarol x Flamengo já expulsou dez em uma partida

A Conmebol definiu o árbitro argentino Facundo Tello para comandar o duelo entre Peñarol e Flamengo pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O juiz da partida, por sua vez, já protagonizou uma história curiosa: a expulsão de dez jogadores em um só jogo.

Em 2022, no Troféu dos Campeões da Liga da Argentina, torneio entre o campeão argentino e o campeão da Copa da Liga argentina, ele comandava a partida entre Racing (ARG) e Boca Juniors (ARG). As equipes empatavam em 1 a 1 até os 13 minutos do segundo tempo da prorrogação, quando Alcaraz – atualmente no Flamengo – marcou o gol do título do Racing e provocou a torcida adversária. Dessa forma, começou uma confusão generalizada e Facundo Tello aplicou dez cartões vermelhos.

O árbitro argentino também já apitou outros jogos do Rubro-Negro na Libertadores. Primeiro, em 2020, na vitória do Flamengo sobre o Barcelona (EQU) por 3 a 0 na fase de grupos. Já as outras duas partidas foram nesta temporada. Nas vitórias por 2 a 0 sobre o Palestino e 3 a 0 sobre o Millonarios, respectivamente, na fase de grupos. Aliás, neste último, Bruno Henrique foi expulso após consulta ao VAR.