Após destaque na Romênia, brasileiro estreia por time da Turquia

Volante Jair Tavares é o mais novo reforço do Esenler Erokspor e já fez sua primeira partida no futebol turco

Principal jogador do FC Petrolul, equipe da elite do futebol romeno, na temporada 2023/2024, o brasileiro Jair Tavares foi anunciado como o mais novo reforço do Esenler Erokspor, com contrato até meados de 2025, e já somou seus primeiros minutos pelo clube. O jogador falou sobre esse mais novo desafio na carreira.

“Espero poder fazer uma ótima temporada para junto com o clube, colher algo grande. Aqui no clube eu tenho pessoas de confiança e que eu já conheço, o que me fez sentir seguro para aceitar a proposta, além claro do projeto que o clube tem. Infelizmente essa estreia não foi como eu estava esperando. Queria ter ajudado a equipe em obter a vitória. Porém, joguei apenas os últimos dez minutos e não pude ajudar muitos meus companheiros.”, contou.

Jair Tavares já estreou em seu novo clube

Jair vem da sua melhor temporada na carreira. O atleta bateu seu próprio recorde de jogos num mesmo período, totalizando 39, e, mais importante, obteve o maior número de participações diretas a gol em toda sua trajetória profissional, sendo sete gols e sete assistências. O volante passou duas temporadas na equipe somando um total de 74 jogos, dez gols e nove assistências. O atleta também comentou essa experiência.