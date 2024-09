Abel Ferreira surpreende com solução caseira e Veiga em nova função no Palmeiras

Com a lesão de Estêvão, o técnico Alviverde precisou achar soluções dentro do elenco para ajustar o time e encontrou no camisa 23 Crédito: Jogada 10

Raphael Veiga voltou à titularidade no Palmeiras, mas em uma função diferente da anterior. Ele atuou como ponta pelo lado direito, tanto no ataque quanto na recomposição. Assim, o camisa 23 ajudou o Alviverde a se proteger das investidas do lateral-esquerdo Lucas Piton, do Vasco. Para Abel Ferreira, Veiga exerceu, portanto, o papel de ponta construtor, criando jogadas da lateral para o centro. Com a bola, ele trabalhou por dentro e articulou jogadas com o meia Maurício.