Abel é denunciado pelo STJD por gesto obsceno em Palmeiras x Flamengo

Árbitro do jogo, Daronco afirmou, em súmula, que comandante palmeirense praticou "gesto obsceno contra as decisões da arbitragem"

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, pela expulsão no duelo contra o Flamengo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O treinador foi expulso no segundo tempo do duelo que terminou com a eliminação da equipe paulista.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O árbitro Anderson Daronco, afinal, expulsou Abel Ferreira aos 38 minutos da etapa final por “praticar gesto obsceno contra as decisões arbitragem, de maneira ofensiva, tocando suas partes íntima”. Daronco, aliás, revisou o lance e aplicou o cartão vermelho.