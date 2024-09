‘Acaba prejudicando’: Tite cita fator determinante para situação de Gabigol no Flamengo

O nome de Tite e de Gabigol já estava interligado antes mesmo da chegada do técnico ao Flamengo. A ‘Era’ do treinador no clube confirmou suspeitas iniciais que o atacante teria – ainda menos – espaço na equipe de Adenor, mas, segundo o comandante, a razão não tem a ver exclusivamente com suas escolhas.

Gabigol sequer figurou entre os relacionados nos últimos dois jogos do Flamengo – no decisivo contra o Peñarol, no Maracanã, e na derrota para o Grêmio. Mesmo sem informações oficiais sobre lesão, o atacante sentiu nova fisgada na coxa nos poucos minutos que atuou durante o empate com o Vasco.

Gabriel Barbosa tem tratado o incômodo na coxa e, inclusive, evoluiu positivamente nos últimos dias. Se tudo ocorrer como o planejamento, o atacante retornará aos relacionados para o jogo decisivo de quinta-feira, contra o Peñarol, pela Libertadores.