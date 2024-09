Weverton celebra vitória do Palmeiras e afirma sobre o Brasileirão: ‘Faltam onze decisões’

Goleiro elogia desempenho da equipe diante do Vasco, no Mané Garrincha, em Brasília, e exalta a forte presença do público

O Palmeiras venceu mais uma, a quinta seguida no Campeonato Brasileiro, e segue na caça ao líder Botafogo. Diante do Vasco, no Mané Garrincha, em Brasília, Flaco López marcou o gol do triunfo alviverde, que segue três pontos atrás do Glorioso. Na saída de campo, o goleiro Weverton destacou que a equipe paulista terá pela frente mais onze finais na busca pelo tricampeonato.

“Uma vitória muito importante. Estamos muito felizes, um jogo difícil. Se não estou enganado, o Vasco não perdia há seis jogos e vem crescendo dentro da competição. Nós sabíamos que seria um dia difícil, por estar muito quente, estádio novo para os dois lados. As torcidas encheram o estádio e é isso que o futebol merece. Espero que tenha sido tudo em paz, sem problemas”, disse.

“Foi um jogo bem jogado, com as duas equipes com chances. O Palmeiras criou boas chances, fizemos uma. Sofremos um pouco no final, o que é natural pois o Vasco vem para cima. Valeu pela vitória, três pontos. Agora, faltam onze decisões para a gente e faremos o que for preciso para sair sempre com a vitória”, acrescentou Weverton.