Vasco rejeitou oferta de quase R$ 37 milhões do futebol árabe por Leandrinho

O Vasco recentemente recusou uma oferta do mundo árabe por uma das suas joias das categorias de base. Trata-se do lateral-esquerdo Leandrinho, que despertou o interesse do Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos. Assim, o clube do exterior fez uma investida de seis milhões de euros (quase R$ 37 milhões na cotação atual), no último dia de janela de transferências. Com as metas previstas em contrato, essa quantia poderia subir para oito milhões de euros (aproximadamente R$ 42 milhões na cotação atual). Informação inicial do portal “Uol” e confirmada pelo Jogada10.

Aliás, o J10 apurou, ainda, que o Cruz-Maltino recusou a investida, pois entende que o valor oferecido é inferior ao que entende como ideal pela promessa. Inclusive, o Gigante da Colina e o próprio Leandrinho avaliam que ele vem progredindo bem no seu primeiro ano como profissional. Assim, considera-se que o auge do atleta ainda não foi atingido. No caso, acredita-se há margem para evolução técnica e até mesmo econômica, com uma proposta superior no futuro.