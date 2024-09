Última vitória do Vasco no Mané Garrincha teve goleada e recorde

A primeira partida no estádio foi em janeiro, em empate por 2 a 2 contra o Bangu, pela sétima rodada do Campeonato Carioca. E você, querido Joganauta , lembra-se da última vitória do Vasco no Mané Garrincha?

O Vasco atuará em Brasília pela segunda vez na temporada 2024. Neste domingo (22), os comandados de Rafael Paiva enfrentam ninguém menos que o vice-líder do Brasileirão, Palmeiras, pela 27ª rodada, no estádio Mané Garrincha, na capital federal.

Relembre

Foi na temporada passada, na estreia do time na Copa do Brasil, no dia 23/02. À época comandada por Maurício Barbieri, a equipe da Cruz de Malta enfrentou o Trem (AP) pela primeira fase. E a partida contou com, além da última vitória do Vasco em solo brasiliense, recorde e goleada.

Afinal, jogando com a força da torcida presente, o Cruz-Maltino se impôs e fez 4 a 0 (veja os lances abaixo) nos visitantes, com direito a chuva de gol perdido. Erick Marcus, hoje no Ludogorets (BUL), marcou seu primeiro gol com a camisa do Vasco, abrindo o marcador logo aos 13′.

O centroavante Pedro Raul ficou, então, a cargo de fazer o segundo: aos 29′, ele, de peito, fez 2 a 0. Na etapa final, Nenê entrou para a história do clube. Ao marcar um golaço (16′), ele se tornou o jogador mais velho a fazer um gol pelo Vasco, com 41 anos, seis meses e 25 dias. Ele superou ninguém menos que Romário na disputa, aliás. Além disso, foi seu último gol com a Cruz de Malta, antes de se juntar ao Juventude.