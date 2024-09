Thiago Maia exalta a fase positiva do Internacional

Internacional mostra a sua força diante do São Paulo e melhor a sua série invicta dentro do Campeonato Brasileiro

Neste domingo (22), o Internacional derrotou o São Paulo por 3 a 1, no MorumBIS, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O placar foi construído de forma contundente pela equipe de Roger Machado, que saiu atrás e encontrou forças para reagir e vencer o adversário fora de casa.

Logo depois do confronto, o meio-campo Thiago Maia, autor de um dos gols da vitória, exaltou o momento da equipe, principalmente na campanha de recuperação do Colorado, que teve muitos problemas no extracampo devido as enchentes no Rio Grande do Sul.

“Não só o Inter, mas o Rio Grande sofreu e agora demos a volta por cima. Feliz com a fase que estamos vivendo. Coletivo bem faz o individual aparecer. Muito difícil fazer os três pontos aqui dentro. Agora, é descansar para o próximo jogo.”