Sem folga! Corinthians se reapresenta após vitória contra o Atlético-GO

Sem folga! Menos de 24 horas após vencer o Atlético-GO, o Corinthians já voltou aos treinos, no CT Dr. Joaquim Grava. Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na goleada por 3 a 0 fizeram apenas uma atividade regenerativa na parte interna.

Já os atletas que jogaram menos de 45 minutos foram ao Campo 3 e participaram de um treino tático, seguido de uma atividade de enfrentamento em espaço reduzido. O zagueiro Caio Garcez (2004); e os meio-campistas André (2006), Dieguinho (2007), Luís Eduardo (2007), Thomas (2005), Tomás Argentino (2004), das categorias de base do Corinthians, completaram as atividades do dia. Breno Bidon, que saiu no intervalo, participou deste grupo, assim como o holandês Memphis Depay, que fez sua primeira partida pelo Timão.

O Corinthians volta a treinar nesta segunda-feira (23) à tarde. Assim, este será o último treino do Timão antes de encarar o Fortaleza pela volta das quartas de final da Sul-Americana, diante do Fortaleza. Na ida, em São Paulo, o Alvinegro venceu por 2 a 0, com gols de Igor Coronado e Yuri Alberto.