Seabra, do Cruzeiro, analisa mudanças no time e forte calor em duelo contra Cuiabá

Equipe mineira empatou fora de casa, mas comandante preferiu destacar que a prioridade no momento é o duelo contra o Libertad, na Sula

O Cruzeiro empatou com o Cuiabá fora de casa e desperdiçou a oportunidade de subir duas posições e chegar ao G5. Contudo, Fernando Seabra preferiu seguir outro caminho na coletiva e falou da mescla de sua equipe.

No meio da semana, o time celeste enfrentará o Libertad nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Mesmo com uma vantagem de dois gols fora de casa, o comandante pregou cautela e poupou alguns jogadores diante do Cuiabá.

