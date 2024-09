Santos x Novorizontino: escalações, onde assistir e arbitragem

Nesta segunda-feira (23), Santos e Novorizontino se enfrentam na Vila Belmiro, pela 28ª rodada da Série B. O duelo marca o encontro do líder com o vice-líder do torneio. Se o Peixe está com 49 pontos, o Tigre aparece a frente com 50 pontos conquistados.

Onde assistir

O jogo entre Santos e Novorizontino será transmitido pelo SporTV e Premiere a partir das 21h (de Brasília).

Como chega o Santos

Internamente, o Santos encara o jogo como uma verdadeira final. O motivo é simples, já que o time encara o líder do torneio dentro da sua casa. Além disso, uma vitória dá ao time de Fábio Carille a liderança da competição. Na equipe que vai a campo, Otero é a grande novidade. Ele cumpriu suspensão na rodada passada e fica com a vaga de Laquintana. No restante, a base que encarou o Botafogo-SP será mantida.