Roberto Assaf: Início do fim de um vexame (quase) total do Flamengo

Este é um daqueles jogos que você fica aguardando em quais momentos o adversário marcará os gols que o levarão à vitória, mesmo que o andamento da partida dê a (falsa) impressão que o Flamengo vencerá. Grêmio 3 a 2, um resultado – como dizia Nelson Rodrigues – que foi o óbvio ululante. Impossível não relacionar a imagem de Tite, todo de preto, à figura de Peter Lorre no filme “M, o Vampiro de Dusseldorf”.

Pois é. O desejo era redigir um texto de no máximo 15 linhas, para justificar a crônica de uma partida sem interesse. Mas a quantidade de equívocos de dirigentes, preparadores e atletas do Flamengo é proporcional à desgraça de 2023. E que o clube promete repetir em 2024, com exceção das conquistas da Taça Guanabara e do Estadual. E as palavras vão sendo construídas por impulso, diante – repetimos pela enésima vez – da ausência de sintonia entre tradição, torcida, elenco e orçamento e o desempenho do time nos gramados.

‘Gestão de Minutagem’

Se você largar o César Sampaio nas proximidades do Estádio da Gávea, o ex-apoiador, sem auxílio, não conseguirá seguir adiante. Pois antes do jogo, o artista disse que o Flamengo faria, em Porto Alegre, “uma gestão de minutagem”. Afinal, os atletas que ficaram no Rio de Janeiro, para simplificar, não estavam em condições perfeitas para o duelo com o Grêmio. O cidadão não falou, mas sugeriu, com a curiosa declaração, que quatro dias – quatro dias – depois, aí sim, estariam todos prontos para encarar o Peñarol em Montevidéu.