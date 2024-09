Reservas do Atlético arrasam o Bragantino, que segue ladeira abaixo

Galo, com atuação de destaque de quase todo o time B e com Deyverson de protagonista, faz 3 a 0 na Arena MRV. E foi pouco

Com reservas que mostraram serviço para o técnico Gabriel Milito, o Atlético conseguiu ótima vitória sobre o Bragantino na tarde deste domingo (22/9) pela 27ª rodada do Brasileirão: 3 a 0. E o placar na MRV Arena, em Belo Horizonte, ficou barato para os paulistas. Diante de um rival que atuou muito mal, os atleticanos marcaram com Deyverson – primeiro gol do atacante pelo Galo – Cadu e Hulk. Mas criaram grandes chances, teve um gol anulado (Palacios) e desperdiçou um pênalti, com Deyverson.

O Galo, que descansou a maioria dos titulares para o jogo de volta da quartas de final da Libertadores contra o Botafogo (quarta-feira, em BH), pulou para os 36 pontos, na metade de cima da tabela do Brasileirão. Mas Bragantino tem 31 pontos e começa a ver os times do Z4 se aproximarem perigosamente.

Atlético sobra no primeiro tempo

O Atlético fez bom primeiro tempo. Funcionou coletivamente, beneficiado pelo jogo errático de um Bragantino que até teve chances, como numa cabeçada de Pedro Henrique que Everson fez grande defesa. Mas foi o Galo que teve as melhores oportunidades. Palacios, logo no início, recebeu de Alan Franco, entrou livre na área e atrasou para o goleiro. Depois, aos 21, Paulo Henrique fez pênali em Deyverson, que cobrou e Cleiton defendeu. Quase em seguida, Deyverson cabeceou com perigo. De tanto tentar, saiu o gol atleticano aos 38. Deyverson rolou para Rubens pela esquerda e entrou na área para concluir o cruzamento do companheiro. Logo depois do gol, Deyverson deu assistência para Palacios ampliar. Mas o atleticano estava impedido e o tento, anulado.