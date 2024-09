Palmeiras bate o Vasco e alcança a quinta vitória seguida no Brasileirão

O Palmeiras segue na caça ao líder Botafogo e conquistou sua quinta vitória consecutiva pelo Campeonato Brasileiro. Assim, os comandados do técnico Abel Ferreira bateram o Vasco por 1 a 0, no Mané Garrincha, com gol de Flaco López, e alcançaram a marca de 53 pontos, três a menos que o Alvinegro. Por outro lado, o Cruz-Maltino estacionou nos 35 pontos e caiu para a 10ª colocação.

Na próxima rodada, o Alviverde mede forças com o Atlético-MG, dia 28 (sábado), às 18h30 (de Brasília), no Brinco de Ouro, estádio do Guarani. O Cruz-Maltino, por sua vez, visita o Cruzeiro, no Mineirão, no dia seguinte (29 – no domingo), às 18h30 (de Brasília).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Disputa intensa

A partida, no Mané Garrincha, teve início com muita disputa no meio de campo e nenhuma finalização nos primeiros vinte minutos. Encaixados, os sistemas defensivos levaram a melhor e neutralizaram os ataques de Vasco e Palmeiras, que tiveram dificuldades para levar perigo às metas adversárias.