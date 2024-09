Nottingham arranca empate fora de casa diante do Brighton

Neste domingo (22/9), no Falmer Stadium, o Brighton recebeu o Nottingham Forest em jogo emocionante. Após sair atrás, gol de Chris Wood, de pênalti, o time da casa conseguiu a virada ainda no primeiro tempo, com Hinshelwood e Welbeck, este um belo gol de falta. Na etapa final, o Brighton ficou em cima. Mas o Nottingham arrancou o empate com um gol de Sosa. O jogo foi tenso, com o time visitante terminando com um a menos (Gibbs-White expulso). Aliás, os dois treinadores também levaram vermelho: Nuno Espírito Santo (Nottingham) e Fabian Hurzeler.

Com o empate, Brighton e Nottingham seguem invictos na competição, ambos com nove pontos. O time da casa em sétimo lugar. O Forest em oitavo.

Legião brasileira

Do lado do Brigthon, Igor Julio (prata da casa do Bragantino) e o atacante da Seleção Brasileira João Pedro (ex-Fluminense) começaram no banco. Mas João Pedro entrou na etapa final. Já no Nottingham Forest, o zagueiro Murillo (ex-Corinthians ) foi titular e, para variar, fez um bom jogo. O goleiro Carlos Miguel (ex-Corinthians) e o zagueiro Morato (ex-São Paulo e Benfica) ficaram no banco. Contudo, Morato entrou na etapa final. Danilo (ex-Palmeiras), com fratura na perna esquerda, só volta em 2025.