Luis Zubeldía esquece Brasileirão e foca na Libertadores

Técnico deixa claro que o São Paulo está ligado apenas no confronto da Libertadores da América

A noite de domingo (22) do São Paulo encerra de forma negativa. Dentro do MorumBIS, o time foi superado pelo Internacional por 3 a 1, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro em jogo que o técnico Luis Zubeldía optou por preservar os jogadores, pois o time tem encontro decisivo na próxima quarta-feira (25) pela Libertadores da América.

Na coletiva de imprensa, o comandante do São Paulo analisou o jogo e, para tentar acalmar o torcedor, mandou um recado no microfone sobre o foco no torneio continental.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Acho que fizemos uns trinta minutos bons, que merecíamos mais gols, mas aconteceu de uma equipe ser muito ofensiva. Perdemos bolas na defesa e sofremos. Estamos em dois torneios e realmente estamos fazendo todo o esforço para estar entre os melhores. Claro que temos que assumir que enfrentamos uma equipe boa. Que está focada nesse torneio e é capaz de nos vencer, disse Luis Zubeldía,