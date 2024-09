Lewa e Raphinha brilham, Barcelona goleia o Villarreal e segue 100% na La Liga

No duelo dos invictos do Campeonato Espanhol, o Barcelona levou a melhor sobre o Villarreal, goleou por 5 a 1, no El Madrigal, e segue com 100% de aproveitamento. Lewandowski, artilheiro da competição, marcou os dois gols do triunfo, enquanto Pablo Torre e Raphinha (2) ampliaram, e Ayoze descontou. Assim, o time catalão, agora, soma 18 pontos, na liderança, enquanto do submarino amarelo, tem 11, na 5ª colocação.

Na próxima rodada, a equipe catalã mede forças com o Getafe, na quarta-feira (25), às 16h (de Brasília), no Olímpico Lluís Company. O Villarreal, por sua vez, atua no dia seguinte (26), às 14h (de Brasília), contra o Espanyol, no Stage Front Stadium.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Donos da casa atacam

Os donos da casa tentaram aplicar uma pressão no início e chegou a estufar a rede. Yéremy Pino teve liberdade para bater, de cavadinha, porém o árbitro marcou o impedimento. Contudo, logo o Barcelona tomou conta das ações e mostrou em campo o motivo de ser o líder isolado da competição.