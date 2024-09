Italiano: Milan vence a Inter com gol no fim

Gabbia, de cabeça, decreta o triunfo rubro-negro no Dérbi de Milão. Times estão com a mesma pontuação na tabela

O clássico se encaminhava para o empate. No entanto, aos 44 minutos do segundo tempo, Reijnders ofereceu uma assistência para Gabbia, de cabeça, decretar a festa em vermelho e preto na capital internacional da moda.

Pulisic, aos dez minuto, já deixou o Milan em vantagem, no duelo do fim de semana. A Inter reagiu, entretanto, aos 28, quando Lautaro deixou Dimarco na boa para empatar.

O Milan levou a melhor sobre a Inter no encontro entre as duas equipes, neste domingo (22), no Estádio Giuseppe Meazza. Assim, o Rossonero superou seu arquirrival por 2 a 1, em duelo válido pela quinta rodada desta edição do Campeonato Italiano.

O resultado deixa as duas equipes parelhas na classificação do Calcio. Desse modo, as equipes somam oito pontos e têm, rigorosamente, a mesma campanha. Porém, a Inter, mesmo com a derrota, ainda sustenta um saldo maior. Fica, portanto, em sexto lugar, deixando o Milan para sétimo.

Na próxima jornada do Italiano, o Milan permanece no San Siro, onde recebe o Lecce, nesta sexta-feira (27). Já a Inter terá de ir a Udine, onde defronta a Udinese, no sábado (28).

RODADA 5 – CAMPEONATO ITALIANO

Sexta (20)

Cagliari 0 x 2 Empoli

Verona 2 x 3 Torino