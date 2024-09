Grêmio x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Gigante gaúcho busca se afastar do Z4. Mengo, no G4, vai com reservas. Cesar Tavares narra este clássico de grande rivalidade nacional

Neste domingo (22), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogam Grêmio e Flamengo. O jogo será na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 18h30 (de Brasília). O Imortal, na segunda parte da tabela, tem 28 pontos. Por outro lado, o Rubro-Negro, que vai entrar em campo com o time reserva (os titulares estão treinando para a Libertadores), tem 45, no G4. A Voz do Esporte fará a cobertura deste jogo e a Jornada Esportiva da emissora campeã do Prêmio Aceesp de melhor mídia esportiva digital de 2023, começa bem antes, às 17h (de Brasília) com um pré-jogo sob o comando de Cesar Tavares, que também estará na narração.

O comando e a narração é de Cesar Tavares. Mas a cobertura da Voz ainda conta com Paulo Carvalho nos comentários e André Bachá nas reportagens. Não perca nada deste duelo clicando acima, a partir das 17h (de Brasília).