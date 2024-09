Fluminense: Após falha, Felipe Melo publica mensagem em rede social

Fluminense x Atlético-GO - 15/06/2024 - Rio de Janeiro, Brasil - 15/06/2024 - Maracanã - Fluminense enfrenta o Atlético GO esta noite no Maracanã pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. FOTO DE MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club. IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football Club. Crédito: Marcelo Goncalves

O volante e zagueiro Felipe Melo utilizou suas redes sociais para compartilhar uma mensagem no Instagram após a falha no clássico contra o Botafogo. O jogo, realizado na noite de sábado (21), terminou com a derrota do Tricolor Carioca por 1 a 0 devido a um erro do atleta. Na manhã de domingo, ao chegar para os treinamentos no CT Carlos Castilho, no Rio de Janeiro, Felipe Melo postou uma mensagem reflexiva. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Conhecido por sua religiosidade, Melo publicou um vídeo curto ao chegar ao local de trabalho, com a palavra: “Ressignificar”.