Em jogo morno, Cruzeiro empata contra o Cuiabá e perde chance de entrar no G5

Em um jogo decepcionante para as pretensões de Cuiabá e Cruzeiro, os dois times empataram em 0 a 0, em duelo disputado na Arena Pantanal, neste domingo (22). Desse modo, o time de Mato Grosso permanece no Z4, enquanto a equipe mineira desperdiça a chance de entrar no G5.

O resultado, aliás, deixa o time comandado por Fernando Seabra em sétimo lugar e agora com 42 pontos. Já o Cuiabá vice-lanterna, portanto, tem apenas 23 pontos. São cinco de diferença para o primeiro time que está fora do Z4.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Cássio salva o time mineiro na etapa inicial

O Cruzeiro sofreu com o calor do Mato Grosso, já que a temperatura passava dos 30 graus, além de enfrentar dificuldades contra o time do Cuiabá. No primeiro tempo, Cássio salvou seus companheiros de saírem derrotados nos 45 minutos iniciais, fazendo grandes defesas. No ataque, porém, a equipe celeste teve pouca efetividade e ficou devendo. William teve a melhor chance, mas foi bloqueado pelos defensores ao chutar.