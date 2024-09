Em busca de acesso, Santos roda a faixa de capitão

Naquela que pode ser a temporada mais importante da história do Santos, o Peixe tem rodado a faixa de capitão. Afinal, o Alvinegro disputa a Série B pela primeira vez e precisa do acesso para não se complicar demais nas finanças e, claro, voltar ao hall dos gigantes do futebol brasileiro.

A decisão também foi motivada por um pedido pessoal do volante Diego Pituca. Apesar da idolatria e da importância em campo, o camisa 21 pediu para dividir a responsabilidade com os colegas de Santos.

Ao longo da temporada 2024, inclusive, o Santos disputou 43 jogos (27 pela Série B e 16 pelo Paulistão). Pituca segue como líder na utilização da braçadeira: 16. Além dele, Rincón, Gil, Schmidt, Giuliano e Guilherme também foram capitães em jogos do Peixe.