Derrota no clássico faz Diego Martínez balançar no Boca Juniors

O triunfo do River Plate por 1 a 0 sobre o Boca Juniors, no último sábado (21), teve reflexo nítido no ambiente do clube de La Boca. Ao ponto, aliás, de deixar o técnico Diego Martínez bastante ameaçado no cargo.

Ainda no sábado, o profissional de 43 anos e seu assistente, Cristian Bardaro, tiveram uma reunião com dois integrantes da diretoria boquense, casos de Marcelo Delgado e Mauricio Serna. O encontro em questão aconteceu no Hotel Intercontinental, local onde a delegação fez sua concentração antes do duelo entre os clubes de maior torcida no país.